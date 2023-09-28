بالفيديو .. خالد الجندي: كتيبة الواعظات نجحت فى مواجهة جماعات الظلام

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حالة فريدة من نوعها ويبعث الهمة والطاقة لدى الدعاة وجعل علماء الوزارة يعملون على قدم وساق.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جهود وزير الأوقاف تبث الهمة فى روح الواعظين والواعظات، مشيرا إلى أنه حل معضلة في منتهى الخطورة بتعزيز دور الواعظات.



وتابع: جماعات الظلام كانوا يبثون نساء داخل الأسر فى لقاءات مباشر مع السيدات في البيوت ويروجن أفكارا متطرفة، ومكناش نقدر نوصلهم، والعلاقات الإنسانية كانت لا تسمح بالدخول مع الأسر او التواصل مباشرة مع السيدات، وكان بيتم تكوين خلايا أخرى حتى واجهت ذلك كتيبة الواعظات.