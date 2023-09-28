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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والصين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة

السعودية والصين
السعودية والصين
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وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مع وزير النقل الصيني لي كسياوينج، اتفاقية لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الاستراتيجية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين.

وجاءت الاتفاقية لدعم تطبيق أحدث أساليب النقل الحديثة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى مواءمة وتبادل السياسات والتشريعات لمستقبل أنماط التنقل الحديثة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تبادل ودعم الخبرات والتجارب حول أساليب النقل الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للطرق السريعة والمرافق الفنية الجديدة، كما تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في المركبات ذاتية القيادة، ونقل المعرفة في مجال الشحن الذكي والموانئ الذكية، وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الموانئ بين البلدين.

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