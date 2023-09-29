دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يبحث عن بطاقة دور الـ16 من بوابة الجيش الرواندي

يبحث فريق بيراميدز عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 “المجموعات” من دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي في السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 في أول مشاركة للفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيراميدز بالتعادل السلبي أمام الجيش الرواندي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة كيجالي.

ويتسلح بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو بخبرات نجوم الفريق على رأسهم القائد عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد الشناوي وأحمد فتحي ورمضان صبحي والنجم الواعد إبراهيم عادل، لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

ووصل فريق نادي الجيش الرواندي إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار القاهرة، شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق الإقامة وأجرى الفريق الرواندي تدريبه الأخير مساء الخميس بملعب الدفاع الجوي.

