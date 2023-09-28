محمد النني يعلق على عودته لمباريات أرسنال

علق النجم المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف أرسنال، على عودته للمشاركة مع فريقه بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

وعاد النني للمشاركة في مباريات أرسنال، أمس الأربعاء، حيث شارك بديلًا في لقاء الجانرز أمام برينتفورد، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وشارك لاعب خط وسط المنتخب الوطني في مواجهة الأمس لمدة 9 دقائق، ليسهم في تأهل الفريق اللندني إلى دور الـ16 من كأس كاراباو بعد الفوز بهدف للا شئ.

وشهدت هذه المباراة، أول ظهور للنني مع أرسنال بعد فترة غياب طويلة منذ يناير 2023، لتعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

ونال لاعب الفراعنة تحية خاصة من جماهير النادي، التي تواجدت داخل ملعب جتيش كوميونيتي، وذلك لعودته من جديد مع فريق المدفعجية.

وعبر محمد النني عن سعادته للعودة مجددًا للمباريات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال النني: «لا يوجد شيء، لا شيء على الإطلاق، يمكن مقارنته بالعودة إلى الملعب مرة أخرى بعد هذه الفترة الطويلة».

وأضاف: «أسعدني استقبال جماهير أرسنال لي، هذا ما جعل عودتي لها معنى خاص».

وأتم النني: «شكرًا لكم على كل شيء وأريد أن أشكر كل شخص في النادي لمساعدتي على العودة أقوى».