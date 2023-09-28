هيئة الترفيه السعودية تصدر 969 تصريحا لفعاليات اليوم الوطني الـ93

بلغت فعاليات اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين 969 فعالية وعرضا في مختلف مدن ومناطق المملكة التي شهدت خلال الأيام الماضية احتفالات متواصلة بالمناسبة الوطنية التي شملت عروضا نارية، وحفلات غنائية، واستعراضات عسكرية، ومجموعة من الأنشطة والبرامج في مختلف المناطق الترفيهية.

وأصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية إحصائية توضح عدد التصاريح الخاصة بفعاليات اليوم الوطني لهذا العام، وتصدرتها منطقة الرياض التي قدَّمت 330 تصريحا، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ261 تصريحا، ثم المنطقة الشرقية بـ153 تصريحا شاملا لجميع الفعاليات التي شملت الحدائق والميادين العامة والواجهات البحرية، إضافة إلى المناطق الترفيهية.

واستنادا إلى التصاريح التي أصدرتها الهيئة العامة للترفيه شهدت منطقة عسير إقامة 40 فعالية، والقصيم 32 فعالية، ومنطقتا المدينة المنورة وجازان 31 فعالية لكل منهما، إضافة إلى منطقة حائل بـ29 فعالية، وتبوك بـ25 فعالية، والباحة والجوف بواقع 13 فعالية لكل منهما، ونجران بـ6 فعاليات، والحدود الشمالية بـ5 فعاليات.

وتمثل أرقام تصاريح اليوم الوطني الثالث والتسعين رقما قياسيا جديدا يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموًّا متزايدا في مختلف الفعاليات والمجالات بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة حفظها الله.

وتعد الهيئة العامة للترفيه الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة، حيث يتم ذلك عبر بوابة الترفيه الإلكترونية، التي أنشئت لتقديم تصاريح الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة التي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات.

وتعمل البوابة على تسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية على اختلاف أنواعها، كما يمكن من خلالها الاطلاع على الاشتراطات والضوابط اللازمة للعمل في القطاع.

