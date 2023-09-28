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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسى يوجه بعلاج أشرف فولة بطل العالم فى كمال الأجسام بعد إصابته بفشل كلوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في لفتة إنسانية واستجابة سريعة بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ"أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، الذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وشدد الرئيس السيسى على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وتأتى استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل المصرى أشرف فولة فى إطار دعم الرئيس لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصرى وتوفير الدعم الكامل لهم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي القوات المسلحة
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