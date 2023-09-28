خلال أقل من 24 ساعة ضبط المتهمين بقتل طالب كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بتاريخ 26 الجارى من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم ) مصاب بعيار ناري بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم ، وتوفى أثناء علاجه.

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة يضم ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وأنه حال تواجدهم بإحدى المراكب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل قام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم ، مما أدى لإصابة المجنى عليه ووفاته .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختبائهم وتم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة " - 2 خزينة بندقية خرطوش - طبنجة مطموسة الأرقام – عدد من الطلقات النارية -كمية من مخدر الهيروين ) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين بطريقة عشوائية لإرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.