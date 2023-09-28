محافظ بورسعيد يدعم نادي المريخ بنصف مليون جنيه قبل انطلاق الدوري

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صرف دعم مالي إلى نادى المريخ للمساهمة في تلبية احتياجات النادي وفريق كرة القدم قبل انطلاق الموسم بدورى القسم الثاني "ب".

وأكد أيمن عيد، المتحدث الإعلامي لنادي المريخ البورسعيدي، أن ناديه تسلم دعم المحافظة المالي والبالغ نصف مليون جنيه وذلك في استجابة سريعة من محافظ بورسعيد لطلب مجلس إدارة المريخ، برئاسة أحمد جوهر.

أشار إلى أن احتياجات فريق الكرة عديدة ونسعى لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني من أجل العودة للدورى الممتاز بقوام فريق يعتمد على أبناء النادي، ودعم المحافظة سيساعدنا على الوفاء بإحتياجات إنطلاقة الدوري خاصة وأن المريخ كان يمر بضائقة مالية كبيرة، مؤكدا أن اللواء عادل الغضبان له بصمات واضحة فى قطاع الرياضة وتحقق فى عهده نجاحات كبيرة على المستوى الرياضي، كما أنه كان أول هنأ المريخ على العودة للقسم الثاني وكرم الفريق كاملاً بجانب صرف مكافأة للصعود و وقوفه بجانب نادى المريخ يجعلنا نشعر بحجم الدعم وحرص القيادة التنفيذية على تحقيق ما تخطط له إدارة المريخ .

أختتم المتحدث الإعلامي تصريحاته مؤكدا أن مجلس إدارة نادي المريخ، برئاسة أحمد جوهر،وجه شكره إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،مؤكدا على التصميم لمواصلة إنجازات الفريق هذا الموسم.