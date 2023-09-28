الأهلي مع برشلونة في المجموعة النارية بكأس العالم للأندية لكرة اليد

وقع الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره برشلونة الإسباني، ضمن منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، والمقرر إقامتها في مدينة الدمام بالسعودية.

أوقعت قرعة منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” التي جرت اليوم الخميس، فريق الأهلي مع نظيره برشلونة الإسباني، ضمن فرق المجموعة الأولى بالمسابقة المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

وأجرى القرعة مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، باتريك ستروب، في مدينة بازل، سويسرا، في مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم تقسيم الفرق الـ12 المتأهلة إلى ثلاثة أوعية، مع سحب أربع مجموعات من ثلاثة فرق، ويتأهل الفائز من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 12 نوفمبر.



ويصطدم فريق يد الأهلي المتواجد بالمجموعة الأولى مع نظيره فريق برشلونة، الفريق الأكثر تتويجًا في المسابقة، الفائز بالمسابقة خمس مرات، والذي لم يخسر أي مباراة في مرحلة المجموعات.



المجموعة الأولى: الأهلي (مصر)، النور (السعودية)، برشلونة (إسبانيا)

المجموعة الثانية: نادي الكويت الكويتي، سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين)، فوش برلين (ألمانيا)

المجموعة الثالثة: نادي ماجديبورج (ألمانيا)، الخليج (المملكة العربية السعودية)، جامعة كوينزلاند (أستراليا)،

المجموعة د: كانساس كيلسي (POL)، النجمة (BRN)، سان فرانسيسكو كالهيت (الولايات المتحدة الأمريكية).