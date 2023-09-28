محافظ سوهاج يشهد حفل إطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي لـ"حياة كريمة"

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء خالد عوف مستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، الحفل الذي أقامته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، باستاد سوهاج الرياضي، لإطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي والتى يستفيد منها 2000 مستفيد على مستوي الجمهورية منهم 80 بسوهاج، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة الأورمان، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حضر الحفل النائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد سعد مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالي سوهاج.

وخلال الحفل قام محافظ سوهاج ومستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة بتسليم 65 مشروعًا تنمويًا، وتسليم 15 كشك جاهز بالترخيص والسلع للفئات الأولى بالرعاية، متمنين أن تكون هذه المشروعات هي بداية جديدة وفاتحة خير للأهالي من المستفيدين بسوهاج، وأشاد محافظ سوهاج بجهود مؤسسة "حياة كريمة" والفعاليات التي تنظمها المؤسسة بمحافظة سوهاج لخدمة المواطنين، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تستهدف المواطن السوهاجي.

تضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات لفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الأهالي الذين حضروا الإحتفال.