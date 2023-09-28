بسبب «حمار كارو».. كشف لغز مقتل شاب علي يد عاطل بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم من إلقاء القبض على عاطل انهي حياة شاب طعنا بسلاح أبيض بسبب معاتبه على سرقة دابة عربة كارو بدائرة القسم الهرم.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية وبها جرح نافذ بالصدر.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفي وعاطل، مقيم بدائرة القسم حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو (حمار) ملكه قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.