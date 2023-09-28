رضا حجازي: "التعليم مش هيتغير بكرة ولابد من الأريحية"

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التعليم لن يتغيرسريعا، لابد من الارياحية التامة، والدولة المصرية تعمل من أجل ابنائنا، ولم نجازف في تطبيق قرار مفاجئ، معلقا: “التعليم مش هيتغير بكرة”.

وأضاف وزير التعليم: هناك حوار مجتمعي قوي يتم، ويشارك فيه الخبراء المحليين والدوليين، وكذا أولياء الأمور.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، مؤتمر صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبرالجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ اجازة نصف العام 27 يناير المقبل