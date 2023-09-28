اليوم.. "الاقتصاد البرتقالي وأهميته لمصر" ندوة بقصر الأمير طاز

ينظم مركز ابداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان "الاقتصاد البرتقالي واهميته لمصر"، وذلك فى الخامسة مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر.

وتستضيف الندوة م.د إيهاب صبري استاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي إبراهيم طه عضو نقابة الصحفيين.

ويتناول الكاتب إبراهيم طه الرؤى والافكار والتوصيات لكيفية استفادة مصر اقتصاديا من حزمة الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يتحدث الدكتور إيهاب صبرى عن علاقة الموسيقى بتاريخ الحضارات فى العالم وأهمية إعادة النظر إلى مقومات الإبداع الموسيقي من خلال: التراث الموسيقي، التطور، الفكر الموسيقي المعاصر، والتسويق الموسيقي.