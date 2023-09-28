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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنانة الكبيرة نجاح سلام 

نجاح سلام
نجاح سلام
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رحلت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عالمنا عن عمر ناهز 92 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

الراحلة صاحبة الأغنية الأشهر "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".
 وأعلنت ابنتها سمر سلمان العطافي الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

عُرفت الراحلة بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وهي حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

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نجاح سلام وفاة تشييع جنازة
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