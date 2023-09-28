بوكسات حلاوة "المولد الخشبية" تتربع على عرش حلوى المولد 2023 بالدقهلية.. 2400 جنيه ثمن أغلى صندوق مزين بكتابة هاند ميد

تعد حلوى المولد من أهم مظاهر الاحتقال بقدوم المولد النبوي الشريف، وحرصت المحلات التجارية في محافظة الدقهلية، على تعليق زينة وعرائس حلاوة المولد البلاستيكية مرتدية الفساتين الملونة من قماش التول الأحمر والأخضر والأصفر اللون وألوان أخرى تجذب العين، وتسابقت المحلات التجارية في عرض تشكيلة متنوعة من حلوى المولد، "البوابة نيوز" تجولت في محلات حلوى المولد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، لترصد الإقبال والأسعار، وفي محلات حلوى المولد الشعبية كان الإقبال على حلاوة العلف ومنه السمسية والسودانية وجوز الهند واللديدة.

اكبر صندوق خشبي حلوي المولد ب2400 جنيه

فيما يبدأ سعر كيلو الحلوى المشكل السوبر المشكل من 125 جنيها "وسعر المشكل الفاخر 140 جنيها"، وكيلو القشطة 150 جنيها، وفيما ترتفع قيمة حلوى المكسرات نظرا لارتفاع أسعار كيلو المكسرات، فتبدأ من سعر 200 جنيه لحلوى جزارية البندق، وتبلغ حلوى اللوز أو البندق 400 جنيه للكيلو، وأما حلوى الفسدق تصل إلى 600 جنيه للكيلو، وفيما يبلغ سعر كيلو الملبن عين الجمل إلى 400 جنيه للكيلو، فيما ترتفع الأسعار في محلات منطقة الصفوة بالمنصورة وهي (المشاية وحي للجامعة وفتاة السويس وتوريل).

وتتنافس المحلات التجارية والمولات التجارية الكبرى في الإعلان على عروض حلوى المولد وتخفيضات الأسعار، ويبتدأ حلوى المولد العادية “العلف” في تلك المنطقة من 185 إلى 220 جنيها للكيلو أما ترتف حلوى المولد المصنعة من المكسرات من 400 إلى 450 جنيها للكيلو.

عرائس حلاوة المولد النبوي الشريف تزين المحلات التجارية في الدقهلية

أما عروض العلب فتتراوح ما بين 800 الي 1500 جنيها للعلبة ،وفقا للمكونات والوزن و المكسرات ويختلف السعر وفقا الي وزنها والمكونات ،

وفيما وصل ثمن علبه خشبية مرصعة بالكتابة الهاند ميد ومصصمة كديكور للمنزل أو علبة مجوهرات الي 2400 جنيها"، ويصل وزنها الي٢ كيلو ونصف وتضم مختلف حلوي المولد النبوي، وأغلى صندوق خشبي لحلوي المولد بسعر 2400 جنيه.

فيما لجأت محلات أخرى إلى وضع الحلوى داخل علب خشبية قيمة پأشكال مختلفة ومنها من يتضمن أدراج وتترواح أسعارها من 800 إلى 1500 وفقا للمكونات والوزن، ومنها:

- الفولية والحمصية

م

حلوي المولد النبوي

- محمصية والفولية والسمسمية والفستقية واللوزية والبندقية

- النوجا والقشطة ولملبن السادة والمحشو عين الجمل أو البندق

اللديدة والجوزية والبسيمة.

- أقراص الحلوى بالحمص والسمسم والسوداني قرص حمص ميني

وسمسمية ميني، حمصية و قرص علف ميني وديدة ميني، بسيمة بندق،

نوجا بندق، نوجا فول شيكولاتة ميني

ملبن جيلي ميني، ملبن سادة ميني

دومية بندق مين ملبن عين جمل

مشكل ملبن لوزية.