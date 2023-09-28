التصريح بدفن جثة موظفة قُتلت على يد زميلها رميًا بالرصاص بجامعة القاهرة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة موظفة قتلت رميًا بالرصاص على يد زميلها داخل الحرم الجامعي بكلية الآثار جامعة القاهرة وذلك وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بمقتل موظفة داخل جامعة القاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة موظفة إثر إصابتها بطلق ناري.

وبعمل التحريات تبين أن وراء قتلها شاب استهل سلاح ناري وأطلق عليها النيران حتى سقطت جثة هامدة بعدما رفضت الزواج منه وهرب المتهم فور ارتكاب الواقعة.

وكشف مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية توصلت لمكان المجني عليه بعد هروبه لمحافظة مطروح وأنهى حياته بإطلاق الرصاص، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.