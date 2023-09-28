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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: سيارة تقل متسللين غير شرعيين صدمت عسكريا وحاولت دهسه

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أكد الجيش اللبناني تعرض أحد عناصره لمحاولة دهس وذلك أثناء قيام دورية من الجيش إيقاف سيارة تقل سوريين تسللوا بشكل غير شرعي للأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أنه أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف سيارة كبيرة تقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق السيارة على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على السيارة واصطدامها بعمود كهربائي.

وأشار الجيش إلى وفاة سائق السيارة ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما تولى القضاء المختص التحقيق.

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الجيش اللبناني سوريين متسللين غير شرعيين
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