خريجو الترجمة وآليات سوق العمل الحر في ملتقى ثقافي بأسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط ملتقى ثقافيا بعنوان "خريجو الترجمة وآليات سوق العمل الحر"، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع نادي الترجمة الحديثة.

وتحدث الدكتور جابر عبد الغفار عن دور الجامعة في إعداد طالب مؤهل لسوق العمل، مقدما نبذة تعريفية عن الفرق بين الحياة الأكاديمية وآليات سوق العمل الحر.



من جانبه، أكد محمد فوزي رئيس نادي الروتاري أسيوط، على أهمية التخطيط للمسار الوظيفي، وتأهيل الذات من خلال اكتساب المهارات ومنها مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية.

وأشار الدكتور سعيد أبو ضيف رئيس نادي الترجمة والأستاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط في كلمته إلى أن الشباب عليهم التفكير خارج الصندوق والإعداد الجيد والتدريب المستمر، ففرص العمل التقليدية لم تعد متاحة، وهذا ما أكدته أسماء عوض الصحفية بمجلة كنوز عربية، موضحة ضرورة قيام شباب الخريجين بالبحث عن فرص عمل حقيقية من خلال سوق العمل الحر المتاح لهم في المجالات المختلفة مختلفة.

وأعقب ذلك مجموعة من المداخلات للعديد من النماذج الناجحة من أعضاء النادي، تحدثوا خلالها عن تجاربهم العملية التي خاضوها في مجال الترجمة، تلاها مناقشة حول أهمية التدريب والتأهيل لسوق العمل بحضور كل من د. أمنية محمد رئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة بدر بأسيوط، د. محمد هاشم العميد السابق للمعهد الفني الصحي.

واختتمت فعاليات الملتقى المقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بتكريم بعض الخريجين المشاركين بورش التدريب بنادي الترجمة الحديثة بالمحافظة.

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