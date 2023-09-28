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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة على أغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 37

تعبيرية
تعبيرية
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، ، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار.

وأشارت إلى أنه هناك تأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض، موضحة أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

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توقعات الطقس - درجات الحرارة - هيئة الأرصاد الجوية
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