أوكرانيا: تسجيل 26 اشتباكا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، تسجيل 26 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 57 غارة جوية وضربات بصواريخ وأكثر من 50 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 7 غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأوضحت أن المدفعية، استهدفت مركز قيادة للقوات الروسية ونظام إس-300 المضاد للطائرات و6 أنظمة مدفعية روسية.