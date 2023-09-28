أخبار متوقعة ليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023

القاهرة.. تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

نيويورك.. يصوت مجلس الأمن، على مسودة قرار حول تجديد التفويض الأممي الصادر في القرار رقم 2240 الصادر في 9 أكتوبر 2015 لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتراض وتفتيش السفن العابرة قبالة السواحل الليبية وإجهاض أية محاولات لتهريب البشر عبرها، وينص التفويض بحسب القرار المشار إليه على أن تقوم الدول المخاطبة به عند بتنفيذ أية إجراءات للتنفتيش والتحقق إما بشكل فردي أو من خلال ترتيبات تتم عبر منظمات إقليمية.

برلين.. تبحث وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني، بالعاصمة (برلين) التعاون السياسي الثنائي والسياسة الأوروبية؛ فضلا عن القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ذات الاهتمام المشترك.

موسكو.. يعقد الرئيس الروسي فلايديمر بوتين جلسة مباحثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، خلال زيارة الأخير الرسمية لروسيا.

يريفان.. تناقش لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأرميني، مشروع التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الأديان، تحت شعار "هنا نصلى معا"، في الثامنة والنصف مساء، والذي يتزامن مع ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي.

القاهرة.. ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، احتفالية للمنشد طه الإسكندراني وفرقته الموسيقية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الإسكندرية.. يعقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق الإسكندرية للإعلان عن تفاصيل دورته الـ 39 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم.

القاهرة.. تستهل فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، موسمها الفني الجديد (2023 - 2024)، بالعرض العالمي "الناي السحري"، للموسيقار النمساوي موتسارت من إخراج هشام الطلي، وتصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية تعرض على شاشات المسرح الكبير الجانبية، وذلك لمدة 4 ليالٍ.

عواصم المحافظات.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منافسه الاتحاد السكندري، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.. كما يوجه فريق المصري البورسعيدي منافسه فاركو، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار نفس الجولة.