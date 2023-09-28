الخارجية الأمريكية: لا نستخدم العقوبات لإجبار الشركات على وقف تعاملاتها مع روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لا تستخدم العقوبات لاجبار الشركات على وقف تعاملاتها مع روسيا الاتحادية، لا سيما إمدادات الغذاء والدواء، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "فيما يتعلق بروسيا، كنا دوما نؤكد أن هناك أنشطة تجارية لا نسعى للتأثير عليها. عقوباتنا تضع استثناءات لإمدادات الغذاء والدواء. الولايات المتحدة لا تريد أن تخوض صراعا مع الشعب الروسي.

وأضاف أن ممثلي مجتمع الأعمال يجب أن يقرروا بشكل مستقل ما إذا كانوا سيواصلون أنشطتهم التجارية مع روسيا، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة وغيرها من المخاطر.

وفقا لميلر، الحكومة الامريكية لا تهدف لفرض إملاءات بشأن القرارات التي يتوجب على الشركات اتخاذها.