روسيا تزود بوروندي وأوغندا بمختبرات متنقلة نهاية العام الجاري

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن بوروندي وأوغندا ستتسلمان مختبرات متنقلة من روسيا، نهاية العام الجاري.

وقالت جوليكوفا - في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ الروسية، اليوم /الأربعاء/ - "المختبرات المحمولة التي طورتها هيئة الرقابة الصحية الروسية تعمل اليوم في ستة بلدان في رابطة الدول المستقلة، وكذلك في منغوليا وفيتنام وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم توفير هذه المختبرات إلى بوروندي وأوغندا بحلول نهاية العام".

وأضافت: "ستساعد في الكشف الفوري عن الإصابات والاستجابة لها في أي جزء من العالم تقريبًا، ومنع انتشارها وأي تعقيد للوضع الوبائي".

وأشارت إلى أن بلادها أطلقت المشروع الفيدرالي "الدرع الصحي" في عام 2021، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان ومكافحة التهديدات المعدية، لافتة إلى أنه تم إدخال نظام المعلومات الآلي "محيط" في 241 نقطة تفتيش، كما تم إنشاء شبكة من 48 مركز تسلسل كجزء من الدرع الصحي.