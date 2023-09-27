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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج

مران الاهلي
مران الاهلي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، وذلك لتأكيد بعض الأمور الفنية والتدريبية، في إطار الاستعدادات لمباراة العودة أمام سانت جورج الإثيوبي.

فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا للاعبين على مجموعتين، الأولى في الجيم والثانية في الملعب.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية على أربعة فرق، تم خلالها تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

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