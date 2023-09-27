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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يذبح طليقته وسط الشارع لخطبتها من أخر بالعمرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم عاطال على قتل ذبحا طليقته أمام مصنع تعمل بها بدائرة قسم شرطة العمرانية وسلم نفسه للشرطة.
تلقت اجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع  ملابس بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيده عمرها 32 سنة ، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وطعنتين بالبطن والصدر  وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة ، ودلت التحريات ان المتهم طلق المجنى عليها منذ عام ولديه منها طفل وطفلة وعلم مؤخرا بخهطبتها فترصد لها بالشارع وذبحها ورصد مقطع فيديو المتهم وهو يرتكب الجريمة وتم اتخاذ الأجراءئات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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أجهزة الأمن المجنى عليه جثة سيدة خطبتها
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