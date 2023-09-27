«جوجل» يحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسه

يحتفل جوجل اليوم الموافق 27 سبتمبر لعام 2023 بمرور 25 عاما على تأسيس موقع البحث الشهير، الذي جاءت فكرة انشائه عام 1996، ومنذ ذلك الوقت أصبح الموقع الأكثر تأثيرا في العالم، حيث استطاع توفير كافة المعلومات المستخدمة في كافة المجالات، كما أتاح ميزة تنظيم وصفحات الويب، بالإضافة إلى عدد آخر من المميزات التي يحتاج المستخدم إليها يوميا.



جوجل يعد من أبرز محركات البحث حول العالم، لكونه استطاع توفير عدد كبير من المميزات التي يحتاجها المستخدم يوميا، كما أصبح مرجعا هاما للجميع في كافة المجالات، بالإضافة إلى ذلك هناك قاعدة بيانات ضخمة تتعلق بوسائل تنمية المهارات مقدمة للمستخدم في المجال الذي يفضله.



بداية تأسيس جوجل

كانت بداية جوجل عندما قرر لاري بيج وسيرجي برين الطالبان اللذان كانا يدرسان في جامعة ستانفورد، إنشاء موقع يلبي احتياجات المستخدمين من المعلومات والبيانات، وذلك منذ عام 1996، حتى أصبح جوجل بعد سنوات من انشائه مصدر هام وقوي للمعلومات، وبعد عدة أشهر من انشائه تمكن مؤسسيه من تطويره وإضافة بعض الميزات التي من شأنها تيسير مهمة .



مراحل تطور جوجل

خلال عدة أعوام استطاع جوجل أن يكون الموقع الأكثر تأثيرا في العالم، إذ يشمل الكثيرمن الأسئلة والإجابات في كافة المجالات، وبذلك استطاع جوجل أن يكون المرجع اليومي لجميع المستخدمين باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة إلى عدة لغات أخرى، كما ساعد الكثيرين على تحقيق أهدافهم بشأن تعلم مجالات جديدة، ومع الوقت أصبح مناسبا لعالم التحول الرقمي.

ساهم جوجل في جعل حياة المستخدمين أكثر سهولة، لذلك أصبح موقع البحث الأشهر في العالم أهم وسيلة للتحول الرقمي، وكان قد أطلق على جوجل في بدايته اسم Back Rub عندما قررا طالبا جامعة ستانفورد لاري بيج وسيرجي بريم إنشاء موقع بحث، وتم تغيير اسم Back Rub إلى Google عام 1998، أي بعد إنشاء الموقع بعامين فقط.



ميزات جوجل المتعددة

في عام 2000 قرر مؤسسه إطلاق خدمة Gmail للبريد الإلكتروني، المسؤولة عن إرسال الرسائل الإلكترونية، كما أطلق جوجل عام 2001 خدمة Google Maps، وهي عبارة عن خرائط تشكل كافة أنحاء العالم، ب مرور عامين أطلق جوجل خدمة Google Earth، بالإضافة إلى ميزة Google للاكتتاب، وفي عام 2006 أطلق جوجل خدمة Google Ad Sense.



في عام 2007 أطلقت شركة البحث العملاقة جوجل خدمة Google Translate، المسؤولة عن ترجمة النصوص والكلمات من اللغة الإنجليزية إلى كافة لغات العالم والعكس، وفي عام 2008 أطلق جوجل خدمة Google Chrome، وعلى الرغم من كونها أقل نشاطا من منصة جوجل ذاتها إلى أن الكثيرين يستخدمونها، وفي العامين 2009 و 2010 أطلقت شركة جوجل خدمات Google Android و Google Docs، بالإضافة إلى خدمة Google وخدمة Google Glass.



أطلقت شركة جوجل عام 2015 خدمة Google Fiber، وبعد عامين من ذلك أطلقت شركة البحث خدمات Google Allo و Google Home، بالإضافة إلى ذلك ظهرت خدمة Google Pixel وخدمة Google Sadist، وفي عام 2020 أطلق جوجل خدمات Google Nest و Google Meet، بينما في عام 2022 ظهرت ميزات Google Pixel 6 وخدمة Google Pixel Watch.