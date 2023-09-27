القاهرة الإخبارية: محافظة نينوي العراقية أصبحت منطقة منكوبة بعد حريق قاعة الزفاف

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الحرائق تزداد في العراق بالفترة الأخيرة خاصة في فصل الصيف نتيجة الأبنية التي لا تتبع معايير السلامة وغير الآمنة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحريق الذي نشب مساء أمس بقاعة أفراح في محافظة نينوى، كانت بسبب الألعاب النارية التي أدت لاشتعال الحريق مما أدى لإصابة الكثير من ضيوف الحفل ووفاة آخرين، وتحول حفل الزفاف لميتم وعيول كبير.

وأشارت إلى أنه تم تشييع جثامين الضحايا التي تم التعرف عليها اليوم في الحمدانية، وسط جنازة مهيبة.

وأكدت أن محافظة نينوى أصبحت منطقة منكوبة بسبب هذا الحفل حتى فرق الدفاع المدني أكد أنه كان هناك صعوبة لخروج المدعوين بسبب ارتفاع عدد الضحايا لأن القاعة تحتوي على مخرج واحد ولايوجد مخرج للطوارئ وتم كسر الشبابيك، موضحة أن وزارة الداخلية أكدت أن لاشبهة جنائية في الحادث،وتم القبض على 4 أشخاص مسئولين عن القاعة.

وكشفت مراسلة القاهرة الإخبارية أن عدد الضحايا وصل إلى 95 حالة وفاة وأكثر من 100شخص مصاب ويوجد الكثيرمن المفقودين من الأطفال والنساء.