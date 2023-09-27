دوريتان عسكريتان لبنانية وإسرائيلية تتبادلان إطلاق القنابل الدخانية على الحدود بين البلدين

تبادلت دوريتان أحدهما من الجيش اللبناني والأخرى من الجيش الإسرائيلي، إطلاق القنابل الدخانية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن الجيش اللبناني - في بيان له اليوم الأربعاء - أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها الجيش الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة- بالجنوب اللبناني.

وأوضح الجيش اللبناني أن عناصره ردت بإطلاق قنابل دخانية نحو الدورية الإسرائيلية.

وكانت دوريتان من الجيشين اللبناني والاسرائيلي قد تبادلتا إطلاق القنابل الدخانية والمسيلة للدموع يوم السبت الماضي في حدث مماثل ييذات المنطقة.