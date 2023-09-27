ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر| البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء بالإسكندرية

صور ارشيفية
صور ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنقل «البوابة نيوز» فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم ، وذلك في  كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول والآباء الرسل  العوايد بالإسكندرية.

يشارك في العظة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

تنطلق العظة في تمام الساعة السابعة، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي  التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.


 

ads
ارثوذكس اجتماع البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البوابة نيوز المركز الإعلامي
ads