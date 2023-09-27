فيديو.. دياب يطرح أغنية "هروني بوس"

طرح الفنان محمد دياب أغنية جديدة تحمل اسم "هروني بوس" على موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

الأغنية من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما ومنتج منفذ رامز سليمان، إنتاج آلاء لاشين.

كان قد طرح دياب، مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل “تحت الوصاية”، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

https://youtu.be/e0IE1KL4kjA?si=O6DN9bwaVwo6jDAf