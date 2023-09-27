هطول أمطار غزيرة على جزيرة إيفيا اليونانية جراء العاصفة إلياس

هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة إلياس على أجزاء من شمال إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، حيث دمرت حرائق الغابات الهائلة أكثر من 50 ألف هكتار من الغابات في عام 2021.

وفي قرية روفيس الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، غمرت المياه أكثر من 40 منزلا نتيجة فيضان ضفتي النهر الذي يتدفق عبر القرية.

وتعمل فرق الإنقاذ بنشاط على إجلاء الأفراد الذين تقطعت بهم السبل في هذه المناطق المغمورة، مع ورود أنباء أن بعضهم محاصر في مساكنهم، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الأربعاء.

ووصف عمدة ليمني جيورجوس تسابورنيوتيس، الوضع بأنه "خطير" وحث السكان على الحد من التنقل. وقال إن الجزء الغربي من البلدية، الممتد من روفيس إلى ليمني، أصبح الآن مليئا بالحطام، "حيث انحدر الجبل بأكمله إلى القريتين".

ولوحظت ظروف حرجة مماثلة في منتجع بيفكي السياحي، فقد فاضت الأنهار وتدفقت مما أدى إلى فرض حصار على العديد من الأشخاص. وتشارك أطقم الطوارئ في الجهود المبذولة لإجلاء الأفراد ونقلهم إلى أماكن آمنة.