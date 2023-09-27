ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات وإعلاء قيمة العمل ببورسعيد

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بفندق رستا السياحي، بمشاركة الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وبحضور عدد من شركات القطاع الخاص وعمالها، وذلك فى إطار حملة التوعية بالمبادئ والحقوق والواجبات وترسيخها، وكذلك إعلاء قيمة العمل وفتح مساحات للنقاش التفاعلي والحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي نص عليها لطرفى العملية الإنتاجية، وتعزيز علاقات العمل، وإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريرٍ للوزارة، أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة في جميع المجالات وحماية حقوقها الدستورية، جرى تنظيم ندوة للتوعية بحضور الدكتورة حنان احمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، تضمنت إلقاء عدد من الكلمات من الضيوف، واستعراض فيديو توثيقي لمبادرة  100 يوم صحة في 20 شركة من المنطقة الحرة للاستثمار وخمس شركات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبدء الحوار التفاعلي عن تمكين المرأة ودورها في المجتمع (الفرص والتحديات) في ضوء رؤية مصر 2030. 

وأضاف: وذلك بحضور شركاء اجتماعيين وحكوميين الدكتور أحمد حسن أبوهاشم مدير مديرية الشئون الصحية، وفهمي الششتاوي رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد، ونجلاء ادوارد مقررة المجلس القومي للمرأة، وإيمان عبد الكريم رئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور هبه يوسف مقررة التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد، وحدة حماية الأمومة والطفولة، وحدة تكافؤ الفرص من ديوان المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت محاضرة وورشة عمل تفاعلية قدمتها مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل تطرقت فيها إلى التعريف بقانون العمل وعلاقات العمل الفردية من عقد عمل وأجور وإجازات، وواجبات العمال وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم، وتنظيم العمل من ساعات عمل وفترات الراحة، وإنقضاء علاقة العمل، كما قدمت لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية بالمديرية  محاضرة عن المعايير الدولية لحقوق المرأة ونصوص الدستور وقانون العمل والطفل لرعاية الأم العاملة خلال دورها الإنجابي، والقرارات43 و44، وكذلك أهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، وتم وضع توصيات يتم العمل عليها الفترة القادمة.

FB_IMG_1695827355061
FB_IMG_1695827355061
FB_IMG_1695827353238
FB_IMG_1695827353238
FB_IMG_1695827351298
FB_IMG_1695827351298
FB_IMG_1695827349483
FB_IMG_1695827349483
FB_IMG_1695827347583
FB_IMG_1695827347583
ads
احتياجات سوق العمل أصحـــاب الأعمـال التنمية المستدامة التوعية والتثقيف العملية الانتاجية المجلس القومي للسكان المشروعات الصغيرة رؤية مصر 2030 قانون العمل مبادرة 100 يوم صحة محافظة بورسعيد ندوة توعية وحدة تكافؤ الفرص وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل
ads