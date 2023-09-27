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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عمل أسوان": تسليم 7 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم

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أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة أسوان 7 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، فى إطار سعى المديرية لتوفير فرص عمل لتلك الفئة تنفيذاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، الذى نصت أحكامه على تعيين 5 % من إجمالي عمال الشركات التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لدرجات إعاقتهم تؤهلهم للحصول على تلك الفرص لدمجهم داخل المجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن أجهزة المديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل كلفت بمتابعة تلك الفرص التي يتم توفيرها لذوى الهمم ، والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم فى العمل داخل الشركات الموفرة لتلك الفرص.

أكد صابر اهتمام المديرية بملف ذوي الهمم الذى يأتى على أولويات الملفات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً ، مشيراً إلى أن الشباب ذوي الهمم قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفيرها لتلك الفرص ، وتقديم الدعم لهم فى شتى المجالات.

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