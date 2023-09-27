جودة التعليم: أكثر من تريليون جنيه مخصصات للتعليم خلال الـ10 سنوات الماضية

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

واعتمد مجلس الهيئة خلال اجتماعه أربعة برامج على مستوى مؤسسات التعليم العالي، ومنح مهلة لأربعة برامج أخرى، وكلية، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري تم منح مهلة لعدد برنامجين وكلية.

وعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، اعتمد المجلس 132 مدرسة، ومنح مهلة لـ27 أخريات، والقيام بعدد سبعة زيارات تفقدية.

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن ما تم إنجازه على صعيد الارتقاء بجودة التعليم في السنوات العشر الماضية، ما كان له أن يتحقق بدون الدعم المستمر والبناء من رئيس الجمهورية، حيث أولى كل الاهتمام بمسيرة التعليم مما انعكس على مستويات الجودة الجديدة التي تحققت لمختلف المؤسسات التعليمية.

وأضاف: الأرقام توضح لنا جميعا اين كنا، وكيف أصبحنا حيث بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم ما يزيد عن تريليون جنيه، بمعدل متصاعد من 80.9 مليار جنيه في عام 2013 / 2014، إلى 118 مليار جنيه في 2022 / 2023، بزيادة قدرها 46%.

واستشهد الدكتور علاء عشماوي بما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المتفوقين، أن "ما تم إنفاقه غير كاف، وحتى مضاعفاته لا تكفي، وأن الفكرة ليست في عدد المدارس والفصول، لكن في توفير فرص عمل مناسبة يساعد عليها المنتج التعليمي الجيد.

وأشار د عشماوي بأن تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجه حقيقي للدولة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية لكل مسارات التعليم. واختتم عشماوي بأن رسالة هيئة جودة التعليم في حقيقتها تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية حول أهمية أن تلبي مخرجات أي تعلم متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية.