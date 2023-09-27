السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى

قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى.

وقالت السيدة انتصار السيسي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير.

وفي السياق شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم الرئيس السيسي خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكري المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلي الله داعيا الله عز وجلا أن يعيد هذه الذكري المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف ..سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة ونتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة وفى أحداثها نري كيف تعمل أقدار الله وكيف يثاب المؤمن على إيمانه ورعايته بالعمل والإحسان حتي يأتي نصر الله القريب

