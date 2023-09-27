سفيرة أممية: المملكة المتحدة لا تتزعزع في التزامها بتقديم المساعدة لشعب أفغانستان

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 02:59 م

أكدت السفيرة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد أن المملكة المتحدة لا تتزعزع في التزامها بتقديم المساعدة لشعب أفغانستان. جاء ذلك في كلمة لوودوارد في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وقالت وودوارد إن 40% من الشعب الأفغاني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد - وهو رقم كان سيصبح أعلى بكثير لولا دعم الأسر والمجتمعات المحلية في أفغانستان لبعضها البعض بأي طريقة ممكنة.

وأشارت إلى أن أفغانستان لا تزال واحدة من أفقر الدول وأكثرها تأثرا بالمناخ في العالم، وأكدت أن "الشعب الأفغاني يظل على رأس أولوياتنا"، وأنه أولا وقبل كل شيء، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضافت وودوارد أن المملكة المتحدة ساهمت بأكثر من نصف مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية منذ أبريل 2021، وتدعو الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى تكثيف الدعم حيثما استطاعت، وقالت إن "المملكة المتحدة لا تتزعزع في التزامها بتقديم المساعدة لشعب أفغانستان ودعم جهود الأمم المتحدة".

