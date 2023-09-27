البحرية الفلبينية والأمريكية تجريان تدريبات مشتركة الشهر المقبل

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 02:22 م

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، أن البحريتين الفلبينية والأمريكية ستجريان تدريبات مشتركة الشهر المقبل تستمر أسبوعين.

وقال اللفتنانت كولونيل إنريكو جيل إيليتو، رئيس مكتب الشؤون العامة للقوات المسلحة

الفلبينية، إن "تدريبات ساماساما" هذا العام المقرر تنظيمها في الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل ستقام في منطقة عمليات القوات البحرية بجنوب لوزون.

وأضاف - في بيان - أن "ساماساما هو تدريب ثنائي بين القوات البحرية الأمريكية والبحرية الفلبينية يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي وتعزيز نظام دولي قائم على القواعد"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وقال إيليتو إن هذه الأنشطة البحرية مصممة لزيادة تعزيز القدرات الحربية للبحرية الفلبينية، بما في ذلك أساسيات الحرب المضادة للغواصات والمضادة للطيران والحرب الإلكترونية.