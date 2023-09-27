ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية الفلبينية والأمريكية تجريان تدريبات مشتركة الشهر المقبل

البحرية الفلبينية
البحرية الفلبينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، أن البحريتين الفلبينية والأمريكية ستجريان تدريبات مشتركة الشهر المقبل تستمر أسبوعين. 

وقال اللفتنانت كولونيل إنريكو جيل إيليتو، رئيس مكتب الشؤون العامة للقوات المسلحة
الفلبينية، إن "تدريبات ساماساما" هذا العام المقرر تنظيمها في الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل ستقام في منطقة عمليات القوات البحرية بجنوب لوزون.

وأضاف - في بيان - أن "ساماساما هو تدريب ثنائي بين القوات البحرية الأمريكية والبحرية الفلبينية يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي وتعزيز نظام دولي قائم على القواعد"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وقال إيليتو إن هذه الأنشطة البحرية مصممة لزيادة تعزيز القدرات الحربية للبحرية الفلبينية، بما في ذلك أساسيات الحرب المضادة للغواصات والمضادة للطيران والحرب الإلكترونية.

ads
الفلبين البحرية الأمريكية البحرية الفلبينية
ads