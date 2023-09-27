ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح طبية في حالة الإكثار من تناول حلوى المولد

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتواجد حلوى المولد في جميع المنازل خلال هذه الأيام، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد يكثر بعض الأشخاص في تناولها ، باللإضافة إلى أنه قد يقوم مريض السكر أيضًا بتناول البعض منها.

وأوضح موقع "الكونسلتو" بعض  النصائح عند الإفراط في الحلويات، وذلك تجنب السكر واستبداله بوجبة خفيفة تتضمن طعامًا غني بالبروتينات، وآخر يحتوي على الألياف، وذلك وفقا لتصريحات خبراء التغذية بجانب ممارسة رياضة المشي والاكثار من شرب المياه.

ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار -في اليوم التالي على البيض والخضراوات والمكسرات، لإمداد الجسم بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ومضغ الطعام جيدا ، وذلك لارسال اشارات للمخ بالشعور بالشبع، لإبلاغه بأنها ممتلئة، فيفرز هرمون اللبتين، وهو المسئول عن الشعوربالشبع.

بينما ذكر موقع "الطبي" بعض التعليمات  لمريض السكري في حالة الاكثار من تناول الحلويات:

- تناول جرعة إضافية من الأنسولين، في حالات الإكثار من الحلوى،  فهو يساعد في السيطرة على مستوى السكر ولكن يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة وكافة التفاصيل.

- ممارسة الرياضة مثل أو ركوب الدراجة لمدة 20 دقيقة لتحريك العضلات واستهلاك بعضًا من سكر الدم المرتفع.

- الإكثار من شرب المياه فيتعرض الجسم للجفاف اذا زاد معدل السكر بسبب كثرة التبول  .

- يجب قياس نسبة السكر في الدم، لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بقياس سكر الدم كل 4 ساعات في الأحوال العادية.

ads
نصائح طبية حلوى المولد الإكثار من تناول حلوى المولد نصائح طبية في حالة الإكثار من تناول حلوى المولد
ads