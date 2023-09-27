نصائح طبية في حالة الإكثار من تناول حلوى المولد

تتواجد حلوى المولد في جميع المنازل خلال هذه الأيام، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد يكثر بعض الأشخاص في تناولها ، باللإضافة إلى أنه قد يقوم مريض السكر أيضًا بتناول البعض منها.

وأوضح موقع "الكونسلتو" بعض النصائح عند الإفراط في الحلويات، وذلك تجنب السكر واستبداله بوجبة خفيفة تتضمن طعامًا غني بالبروتينات، وآخر يحتوي على الألياف، وذلك وفقا لتصريحات خبراء التغذية بجانب ممارسة رياضة المشي والاكثار من شرب المياه.

ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار -في اليوم التالي على البيض والخضراوات والمكسرات، لإمداد الجسم بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ومضغ الطعام جيدا ، وذلك لارسال اشارات للمخ بالشعور بالشبع، لإبلاغه بأنها ممتلئة، فيفرز هرمون اللبتين، وهو المسئول عن الشعوربالشبع.

بينما ذكر موقع "الطبي" بعض التعليمات لمريض السكري في حالة الاكثار من تناول الحلويات:

- تناول جرعة إضافية من الأنسولين، في حالات الإكثار من الحلوى، فهو يساعد في السيطرة على مستوى السكر ولكن يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة وكافة التفاصيل.

- ممارسة الرياضة مثل أو ركوب الدراجة لمدة 20 دقيقة لتحريك العضلات واستهلاك بعضًا من سكر الدم المرتفع.

- الإكثار من شرب المياه فيتعرض الجسم للجفاف اذا زاد معدل السكر بسبب كثرة التبول .

- يجب قياس نسبة السكر في الدم، لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بقياس سكر الدم كل 4 ساعات في الأحوال العادية.