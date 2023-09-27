"مياه القاهرة": رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء

قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وإعلان حالة الطوارئ بكافة المواقع والمحطات تحسباً لحدوث اى تقلبات جوية.

وأوضح مصطفى الشيمى، أن الشركة اعدت مسبقاً خطة لتوزيع معدات الشركة وسيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة بكافة الميادين ومواقع تجمع مياه الأمطار ، مؤكدا ان غرفة إدارة الأزمات بالشركة فى حالة انعقاد دائم لضمان التحرك الفورى حال حدوث اى ازمات ناتجة عن التقلبات الجوية.

وأكد الشيمى، أن الشركة تمتلك اسطول كبير من المعدات وسيارات شفط المياه يتم تحريكه على الفور لرفع اى تجمعات للمياه ناتجة عن اعمال الاصلاح والصيانة لخطوط المياه بجميع مناطق القاهرة لتحقيق انسيابية فى حركة المرور بالطرق وعدم تعطيل المركبات اثناء تنفيذ اى اعمال صيانة بالشوارع الرئيسية والميادين.

IMG-20230927-WA0012

IMG-20230927-WA0007

IMG-20230927-WA0008

IMG-20230927-WA0010

IMG-20230927-WA0009