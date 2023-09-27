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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يعلن تعليق جزء من المساعدات الأمريكية للجابون بعد الانقلاب

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء أن الولايات المتحدة قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصصة للجابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي.

وقال بلينكن إن "الحكومة الأمريكية تعلق جزءا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييما للتدخل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".

يذكر أنه تم إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الجابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64،27% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

 

هذا وأكدت لجنة المرحلة الانتقالية، في وقت سابق، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونجو أونديمبا.

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الجابون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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