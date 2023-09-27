برشلونة يقع في فخ مايوركا بالدوري الإسباني

تعادل فريق برشلونة مع مضيفه ريال مايوركا، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب إيبيروستار، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح مايوركا أهداف المباراة عن طريق، فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول وتعادل رافينيا لفريق برشلونة في الدقيقة 41 لكن عاد مايوركا ليتقدم في النتيجة من خلال إبدون براتس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أنقذ فيرمين لوبيز البلوجرانا من الهزيمة بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 75.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جوندوجان - أوريل روميرو - جافي.

الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

وبهذا الفوز، أصبحت صدارة برشلونة لجدول ترتيب الدوري الإسباني مهددة حيث أصبح يمتلك 16 نقطة وبات بإمكان جيرونا وريال مدريد القفز على الصدارة إذا فازا من المباراة المقبلة، بينما رفع مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.