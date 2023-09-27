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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الوفد: سنجمع توقيعات 20 نائيًا لترشيح عبد السند يمامة للرئاسة

الهضيبي
الهضيبي
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قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أن الحزب سيلجأ إلى الحصول على تزكية 20 نائبًا من نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ كضمانة شرط الترشح.


وأضاف «الهضيبي»، أن نواب الحزب بدأوا بالفعل في جمع التوقيعات تمهيدًا للانتهاء منها وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن أول مؤتمر للحملة الانتخابية سيكون في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مسقط رأس المرشح عبد السند يمامة.

وتابع: «نخوض الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وعازمون على تقديم منافسة شريفة تليق بعراقتنا الديمقراطية».

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