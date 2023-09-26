إسلام عفيفي: ما أنجزته مصر في السنوات العشر الماضية معجزة بكل المقاييس.. فيديو

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن مشهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تفوق الجامعات المصرية، وتكريم المتفوقين، يعكس اهتمام الدولة بقيمة التعليم ورسالته في تقدم الدولة بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على مع الإعلامية ميرفت المليجي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود الرئيس بين أبنائه الطلاب يمنح جميع الطلاب المصريين في كل الصفوف دفعة معنوية قوية، وأعطى رسالة خاصة باهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجي.

وذكر أن أي مراقب منصف ينظر لمصر على مدار السنوات العشر الماضية سيجد أن ما تحقق بالفعل على أرض الواقع معجزة بكل المقاييس شارك فيها المصريون حكومة وشعبا، وهي معجزة ملهمة لكل دول الاقتصادات الناشئة، ويبجب الترويج ليها على حسب قدرها.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد في حديثه اليوم على أن هذا لا يجعلنا نجمل الواقع، بل لابد من عرض كل المشكلات بشكل واقعي حتى يمكننا مواجهتها والتغلب عليها.