إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات تأييد للرئيس .. صور

شهدت مكاتب الشهر العقاري بأسيوط اليوم زحاما وإقبالا كبيرا من المواطنين وأعضاء حزب حماة الوطن لتحرير توكيلات تاييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية ،بالمحافظة والاربعين واسيوط الجديدة والفتح وديروط والقوصية
وكان بدء توافد المواطنين امام مكاتب الشهر العقاري منذ صباح اليوم بمختلف المراكز والقري بالمحافظة حتي موعد غلق المكاتب ،وسط اقبال للسيدات والشباب وكبار السن لحرصهم علي تحرير التوكيلات لدعم الرئيس .
يشار الى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أعلن تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات امس الاثنين وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر