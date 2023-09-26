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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليونان: إعلان التأهب بوسط البلاد استعدادًا للعواصف والفيضانات

الفيضانات في اليونان
الفيضانات في اليونان
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أعلنت سلطات الطوارئ اليونانية حالة التأهب في وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.

وعززت الفرق البلدية والعسكرية الدفاعات ضد الفيضانات على طول الأنهار قرب مدينتي "لاريسا" و"تريكالا" بوسط البلاد، مضيفة أن العاصفة "إلياس" تسببت في حدوث انهيارات أرضية صباح اليوم، ما دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع بين العاصمة "أثينا" ومدينة "باتراس" الساحلية الغربية.

ومن المتوقع أن يؤثر الطقس السييء على وسط اليونان وجزيرة "إفيا" وشرق "أثينا" وجزر وسط بحر "إيجة" حتى بعد غد الخميس.

يشار إلى أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة "دانيال" أدت إلى مصرع 16 شخصا ووقوع أضرار واسعة النطاق في الممتلكات والمزارع والبنية التحتية في اليونان.

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اليونان الفيضانات
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