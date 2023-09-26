الرئيس السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية.. صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة لأوائل خريجي الجامعات المصرية، وذلك خلال الاحتفالية التي تمت في إستاد قناة السويس.

ووصل الرئيس السيسي إلى إستاد هيئة قناة السويس، لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر فى عام 2023.

وأكد السيسي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وناقش خلال الاجتماع، موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

كما استمع إلى شرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، وكذلك شرح رئيس جامعة الإسكندرية على الرئيس السيسي لجهود ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى