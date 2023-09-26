رئيس جامعة المنوفية يشارك في جلسة المجلس الأعلى للجامعات ويشهد فعاليات حكاية وطن

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى شرف اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى استضافة جامعة قناة السويس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر لتكريم الطلاب المتفوقين من جميع الجامعات المصرية.

فى مستهل اللقاء تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي باسم أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للتعليم العالى، وجهوده المخلصة لتطوير منظومة التعليم بمصر، ودعمه للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية والإقبال الكبير الذى شهدته هذه الجامعات خلال هذه الفترة، كما استعرض خطة الوزارة لتطوير التعليم واستراتيجية التنفيذ وتوصيات ومخرجات العمل وفقا لاستراتيجية رفع تنافسية التعليم العالي.

هذا وناقش الرئيس خلال الاجتماع خطة تطوير جودة التعليم والتنافسية على المستوى العالمى، وجهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والاهتمام بالشباب باعتبارهم الأمل فى مستقبل أفضل وإحدى دعائم الجمهورية الجديدة، ودعمه الدائم لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وإعدادهم لتولى مناصب قيادية بالدولة فى مختلف المجالات، وأكد على ضرورة الاهتمام بالكوادر الشبابية داخل الجامعات من خلال الأنشطة الطلابية التى ترتكز على تطوير المهارات والقدرات وتأهيلهم لسوق العمل ومشاركتهم فى المبادرات المجتمعية المختلفة التى تستهدف خدمة المجتمع، مشيرا إلى كم التطور الذى شهدته منظومة التعليم منذ توليه رئاسة الجمهورية وحرصه منذ البداية على تغيير موقع مصر على خريطة العالم ومدى التقدم الذى تم فى تصنيف الجامعات على مستوى العالم، مؤكدا أنه ينتظر المزيد من التقدم والتطور فى ظل خطة الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وعقب الاجتماع شهد رئيس الجمهورية فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة ورؤساء الجامعات، حيث دارت حلقة نقاشية استعرض فيها الوزراء خططهم الاستراتيجية لتطوير التعليم وتمكين الشباب وحجم العمل الذى تم منذ تولى رئيس الجمهورية.

هذا وأعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن سعادته البالغة بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وحضور لقاء رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن التعليم العالي شهد طفرة نوعية هائلة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده المخلصة الدائمة لزيادة أعداد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية واستحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، كما شهدت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات تطورًا ملحوظًا لدعم منظومة التحول الرقمي، وتم تنفيذ عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي، مما ساهم فى تقدم الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى نظرا لجودة التعليم والتطور المستمر، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية الأهلية تعد من إحدى صور الإنجازات التى تمت خلال فترة وجيزة تقدم خدمة تعليمية متميزة على مستوى عال من الجودة وتقدم برامج تعليمية مواكبة للتطور على مستوى العالم، موجها خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لجميع الجامعات.