ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30560 طن تشمل : 5693 طن يوريا و 12579 طن كلينكر و4850 طن مولاس و7438 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40843 طن تشمل: 6166 طن خردة و972 طن خشب زان و2000 طن كسب صويا و4740 طن كسب فول صويا و 8731 طن سكر و1101 طن ذرة و 408 طن فحم معبأ و 2516 طن ابلاكاش و 4101 طن حديد و 908 طن عدس أحمر و 9200 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 350 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3898 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42147 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 385742 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5260 شاحنة .

قامت ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة دمياط ،ومكتب اغذية دمياط اليوم بحملة على مدينة دمياط الجديدة،فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك و بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف وتحت اشراف الدكتور عطية على منصور مدير عام الشؤون الوقائية.

حيث اسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بالجملة ، حيث تم المرور على عدد 45منشاة غذائية متنوعة ، و38منشاة تدار بدون ترخيص.



كما تم ضبط 7منشأت بها خطر داهم على الصحة العامة تم اعدام 800كيلو اغذية متنوعة منها حلوى الحصان وعروسة المولد التى تحتوى على الوان صناعية

تم اعدام 405لتر زيت طعام سبق استعماله تم ضبط850لتر خل ومياه غازية منتهية الصلاحية