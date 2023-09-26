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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يشهد تسليم 1500 شنطة مدرسية للطلاب الأولي بالرعاية

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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شهد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، تسليم 1500 شنطة مدرسية، تحتوى كل منها على عدد من الأدوات الدراسية اللازمة، وذلك بحضور النائب مصطفى محمود مصطفى،  والنائب محمد طايع عضوا مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واللواء ايمن سعد استشاري العلاقات الحكومية، والمهندس وائل امير رئيس القطاع التجارى.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن الشنط المدرسية تم تسليمها لمديريتىّ التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، لتتولى مديرية التربية والتعليم توزيعها على الطلاب والتلاميذ الأيتام والأولي بالرعاية بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الفكرية الخاصة والمكفوفين، كما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع باقى الشنط المدرسية على طلاب وتلاميذ مؤسسات دور الرعاية بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير أقصى الرعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف الداودى، أن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين بقنا، قامت بنشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، لافتا أنه تم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى، لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب من العملية التعليمية غير قادر على سداد المصروفات الدراسية.

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