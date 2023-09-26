بعد عام من الغياب.. حارس لايبزيج يعود للملاعب

أكدت الإدارة الفنية لفريق لايبزج الالمانى، اليوم الثلاثاء، أن حارس مرماه بيتر جولاتشي بصدد العودة للملاعب بعد غياب استمر لمدة عام، بسبب الإصابة التى تعرض لها.

ومن المفترض أن يعود جولاتشي خلال المباراة التي يخوضها لايبزيج، غدًا الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

واكد ماركو روزه، مدرب لايبزيج إن جولاتشي سيشارك في مباراة الدور الأول من بطولة الكأس، لكن يانيس بلاسفيتش سيظل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي.

وغاب جولاتشي، القائد السابق لفريق لايبزيج، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الأسكتلندي يوم 5 اكتوبر 2022 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

